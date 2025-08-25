Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Flamengo e Vitória é neste segunda-feira, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flamengo e Vitória se enfrentam hoje, segunda-feira, 25 de agosto (25/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Flamengo x Vitória: como chegam os times  

Embalado por duas vitórias seguidas no nacional de pontos corridos e pela classificação para as quartas de final da Libertadores, o Fla terá duas partidas consecutivas em casa para consolidar sua posição na ponta da tabela. Com 43 pontos em 19 jogos, a equipe de Filipe Luis terá Vitória e Grêmio pela frente, até o próximo domingo.

Com apenas o volante Erick Pulgar como desfalque, por lesão, o treinador rubro-negro deve mandar o que tem de melhor para buscar mais três pontos.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Se o Fla está em um ótimo momento, o mesmo não pode ser dito do Vitória. A equipe baiana abre a zona do rebaixamento com 19 pontos em 20 partidas e vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias.

Além disso, o técnico Fábio Carille tem um grande número de desfalques, a maioria por questões físicas. Expulso no empate contra o Juventude na rodada passada, o zagueiro Neris cumprirá suspensão automática. Além dele, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho, Baralhas, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de lesões.

Carille, por outro lado, contará com os retornos do zagueiro Zé Marcos e do volante Ronald, que não enfrentaram o Juventude por estarem suspensos pelo terceiro amarelo. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Vitória

Segunda-feira, 25 de agosto (25/08), às 21 horas (horário de Brasília).

Onde será Flamengo x Vitória

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar