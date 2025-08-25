Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Flamengo e Vitória é neste segunda-feira, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Flamengo e Vitória se enfrentam hoje, segunda-feira, 25 de agosto (25/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Flamengo x Vitória: como chegam os times
Embalado por duas vitórias seguidas no nacional de pontos corridos e pela classificação para as quartas de final da Libertadores, o Fla terá duas partidas consecutivas em casa para consolidar sua posição na ponta da tabela. Com 43 pontos em 19 jogos, a equipe de Filipe Luis terá Vitória e Grêmio pela frente, até o próximo domingo.
Com apenas o volante Erick Pulgar como desfalque, por lesão, o treinador rubro-negro deve mandar o que tem de melhor para buscar mais três pontos.
Se o Fla está em um ótimo momento, o mesmo não pode ser dito do Vitória. A equipe baiana abre a zona do rebaixamento com 19 pontos em 20 partidas e vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias.
Além disso, o técnico Fábio Carille tem um grande número de desfalques, a maioria por questões físicas. Expulso no empate contra o Juventude na rodada passada, o zagueiro Neris cumprirá suspensão automática. Além dele, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Romarinho, Baralhas, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de lesões.
Carille, por outro lado, contará com os retornos do zagueiro Zé Marcos e do volante Ronald, que não enfrentaram o Juventude por estarem suspensos pelo terceiro amarelo. (Com Gazeta Esportiva)
Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Vitória
Segunda-feira, 25 de agosto (25/08), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Flamengo x Vitória
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
