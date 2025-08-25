Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza perde para o Mirassol no Castelão; Ceará empata com o Grêmio

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 25, do programa Esportes do POVO trará as repercussões e análises da derrota do Fortaleza diante do Mirassol e do empate do Ceará contra o Grêmio pela Série A. O programa falará ainda sobre os principais acontecimentos do mundo do futebol.

