Avião com delegação do Náutico bate em pássaro e faz pouso de emergência

Delegação que levava o Náutico passou por susto ao se chocar com pássaro / Crédito: Gabriel França / CNC

O trajeto de volta de delegação do Náutico-PE de São Paulo para Recife (PE), nesta segunda-feira, teve um susto que culminou num pouso de emergência: um pássaro se chocou com o avião. Quando a aeronave deixava o Aeroporto de Congonhas, bateu em um pássaro na decolagem e, por medida de segurança, pousou em Guarulhos. Após reparos no avião, o voo foi autorizado e a delegação do Timbu retornou à capital de Pernambuco à tarde.