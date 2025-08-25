Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avião com delegação do Náutico bate em pássaro e faz pouso de emergência

Avião com delegação do Náutico bate em pássaro e faz pouso de emergência

Aeronave se chocou com ave na decolagem em Congonhas e fez pouso de urgência em Guarulhos antes de rumar para o Recife (PE)
Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O trajeto de volta de delegação do Náutico-PE de São Paulo para Recife (PE), nesta segunda-feira, teve um susto que culminou num pouso de emergência: um pássaro se chocou com o avião.

Quando a aeronave deixava o Aeroporto de Congonhas, bateu em um pássaro na decolagem e, por medida de segurança, pousou em Guarulhos. Após reparos no avião, o voo foi autorizado e a delegação do Timbu retornou à capital de Pernambuco à tarde.

Curiosamente, no embarque para São Paulo, a aeronave que levava o Náutico apresentou problema elétrico, o que abortou a decolagem e mudou a programação da equipe.

O Alvirrubro foi para o Sudeste enfrentar o São Bernardo-SP, nesse domingo, 24, e ficou no 1 a 1, pela 18ª rodada da Série C.

O Timbu é o vice-líder da Terceirona, com 33 pontos. Na rodada final da primeira fase, os pernambucanos encaram o Ituano-SP, sábado, 30, às 17 horas, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar