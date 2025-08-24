Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Vasco e Corinthians é neste domingo, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vasco e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Vasco x Corinthians: como chegam os times  

Para esta partida, o Timão conta com uma extensa lista de desfalques. Yuri Alberto e Hugo (hérnia inguinal), Memphis Depay (lesão muscular na coxa), Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirugia na mão) serão baixas certas para o confronto.

Em contrapartida, Dorival Júnior poderá contar com os retornos do zagueiro Cacá, do lateral Angileri e do atacante Romero. O trio cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição. Apesar disso, a tendência é que nenhum deles comece como titular.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Para a partida contra o Corinthians, o técnico Fernando Diniz não deve ter à disposição os lesionados Matheus Carvalho e Adson. Por outro lado, deve poder voltar a contar com Alex Teixeira, recuperado de virose, e também com Jair, que cumpriu suspensão na partida contra o Juventude.
 (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Corinthians

Domingo, 24 de agosto (24/08), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Vasco x Corinthians

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar