São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje, 24, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 20h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Atlético-MG: como chegam os times A tendência é que Lyanco, zagueiro anunciado nesta semana, esteja a disposição do time de Hernán Crespo para a partida. Além disso, Maílton - ex-Chapecoense - já desembarcou em São Paulo e pode ser anunciado a qualquer momento para o Tricolor. Caso conste no BID, estará apto a enfrentar o time mineiro. Porém, a lista de desfalques do São Paulo segue extensa, incluindo Oscar (fraturas nas vértebras L1, L2 e L3), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). A comissão técnica busca manter o equilíbrio entre intensidade nos treinos e cuidados médicos, para evitar agravar lesões antigas ou recentes. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp