São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Atlético-MG é neste domingo, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 20h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
São Paulo x Atlético-MG: como chegam os times
A tendência é que Lyanco, zagueiro anunciado nesta semana, esteja a disposição do time de Hernán Crespo para a partida. Além disso, Maílton - ex-Chapecoense - já desembarcou em São Paulo e pode ser anunciado a qualquer momento para o Tricolor. Caso conste no BID, estará apto a enfrentar o time mineiro.
Porém, a lista de desfalques do São Paulo segue extensa, incluindo Oscar (fraturas nas vértebras L1, L2 e L3), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). A comissão técnica busca manter o equilíbrio entre intensidade nos treinos e cuidados médicos, para evitar agravar lesões antigas ou recentes.
Arboleda e Wendell evoluíram na recuperação de suas respectivas lesões, correram no gramado, mas seguem como baixas. Já Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizou atividades leves na parte da manhã. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Atlético-MG
Domingo, 24 de agosto (24/08), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Atlético-MG
Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)
