Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o Juventude hoje, 24, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Juventude e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record, (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Juventude x Botafogo: como chegam os times Neste domingo, o Botafogo encara o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Além de importante por si só, o embate também traz um fator a mais para o Glorioso: a equipe não vence os gaúchos no estádio jaconero há 29 anos. A última vitória do Botafogo sobre o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi aconteceu no dia 16 de novembro de 1996, pelo Brasileirão. Na ocasião, os cariocas venceram de virada por 5 a 3, com gols de Bentinho (2), Dejair, Bruno Carvalho e Túlio Maravilha.