Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Juventude e Botafogo é neste domingo, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Juventude e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record, (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Juventude x Botafogo: como chegam os times
Neste domingo, o Botafogo encara o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Além de importante por si só, o embate também traz um fator a mais para o Glorioso: a equipe não vence os gaúchos no estádio jaconero há 29 anos.
A última vitória do Botafogo sobre o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi aconteceu no dia 16 de novembro de 1996, pelo Brasileirão. Na ocasião, os cariocas venceram de virada por 5 a 3, com gols de Bentinho (2), Dejair, Bruno Carvalho e Túlio Maravilha.
No meio-tempo, o Botafogo chegou a vencer na Serra Gaúcha, quando encarou o Juventude no Estádio Centenário, no Brasileirão de 2001. No entanto, o Glorioso não consegue vencer no Jaconi. Desde 1996, foram nove partidas: cinco vitórias dos gaúchos e quatro empates no palco da próxima partida. (Com Gazeta Esportiva)
Brasileirão: dia e horário do jogo Juventude x Botafogo
Domingo, 24 de agosto (24/08), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Juventude x Botafogo
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
