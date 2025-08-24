Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Bahia e Santos é neste domingo, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Iara Costa
Bahia e Santos se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Santos: como chegam os times  

O Peixe tem duas incertezas para o embate: a presença do zagueiro João Basso e do volante Willian Arão, uma vez que ainda estão seguindo o cronograma de transição física.

Uma baixa certa é a de Neymar, que ficou na parte interna das instalações, em controle de carga. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. A expectativa é que Rollheiser ocupe a vaga do atacante no time titular.

O Alvinegro Praiano tenta recolher os cacos após a dura goleada sofrida. O Peixe ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos, e está ameaçado pela zona de rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Santos

Domingo, 24 de agosto (24/08), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Bahia x Santos

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

