Bahia x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Bahia hoje, 24, pelo Brasileirão. / Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Bahia e Santos se enfrentam hoje, domingo, 24 de agosto (24/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bahia x Santos: como chegam os times O Peixe tem duas incertezas para o embate: a presença do zagueiro João Basso e do volante Willian Arão, uma vez que ainda estão seguindo o cronograma de transição física. Uma baixa certa é a de Neymar, que ficou na parte interna das instalações, em controle de carga. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. A expectativa é que Rollheiser ocupe a vaga do atacante no time titular. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp