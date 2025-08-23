Flamengo bate Barcelona nos pênaltis após empate no último lance e é bicampeão mundial sub-20

Flamengo bate Barcelona nos pênaltis após empate no último lance e é bicampeão mundial sub-20No tempo regulamentar, o Rubro-Negro sofreu o segundo gol no último minuto dos acréscimos, mas o jogo correu para uma última tentativa e o Flamengo conseguiu um empate heroico
Com um final de tempo regulamentar repleto de emoções e uma vitória nos pênaltis sobre o Barcelona, o Flamengo se sagrou bicampeão mundial na categoria sub-20. A final ocorreu neste sábado, 23, no estádio Maracanã, que apresentou um grande público rubro-negro para acompanhar a segunda taça intercontinental dos garotos do ninho, que se tornaram os maiores campeões do torneio.
Nos noventa minutos regulares, as equipes empataram por 2 a 2. Lorran fez para o Flamengo na primeira etapa, enquanto o Barcelona conseguiu empatar com Virgili — grande destaque do Barcelona no jogo — e virou no fim dos acréscimos com Cortés. Ainda assim, a arbitragem deixou o jogo correr para uma última chance do Flamengo e o capitão Iago empatou na última bola, de cabeça, e levou o confronto para os pênaltis.
Nas cobranças, o goleiro Léo Mannetti defendeu duas batidas dos espanhóis e terminou o jogo como o grande herói, como já estava se desenhando no tempo, quando defendeu diversas chances claras do clube espanhol dentro da área. Outro destaque nas penalidades foi Iago, que cobrou de cavadinha, com frieza, e surpreendeu a torcida marcando com muita classe.