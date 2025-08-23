Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro e Internacional se enfrentam hoje, 23, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Bubols/Cruzeiro

Cruzeiro e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 23 de agosto (23/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro x Internacional: como chegam os times Na terceira posição do Brasileiro com 38 pontos, o Cruzeiro não vive o seu melhor momento na competição. São cinco pontos somados de 15 possíveis nas últimas cinco partidas. Na última rodada, ficaram no empate com o Mirassol por 1 a 1.

O Internacional chega de uma sequência de três derrotas para o Flamengo, incluindo uma eliminação na Libertadores para os cariocas. No Brasileiro, os gaúchos ocupam a 12 colocação, com 24 pontos. (Com Gazeta Esportiva)


