Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Fluminense é neste sábado, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bragantino e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 23 de agosto (23/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 16 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bragantino x Fluminense: como chegam os times
O Fluminense vem embalado pelas vitórias de 2 a 1 sobre o Fortaleza, na rodada passada, e 2 a 0 sobre o América de Cali, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a mesma pontuação do Tricolor, o Massa Bruta não vence há nove jogos e vem de uma derrota de 1 a 0 para o Ceará.
Brigando em três competições, o Fluminense tem nas Copas a grande chance de título. Mas o técnico Renato Gaúcho descarta deixar o Brasileiro de lado.
"Não vamos priorizar as Copas. No momento o foco é este jogo contra o Bragantino. Se chegarmos às semifinais nas Copas, aí sim repensamos", disse ele.
Pelo lado do Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra fala em recuperar a identidade.
"Temos que recuperar a nossa identidade, de um time muito concentrado e que consegue fazer os dois tempos em grande nível. Sei que o histórico de lesões compromete, mas estamos trabalhando pelos progressos", disse. (Com Gazeta Esportiva)
Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Fluminense
Sábado, 23 de agosto (23/08), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Bragantino x Fluminense
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
