Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Fluminense vai enfrentar o Bragantino hoje, 23, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Bragantino e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 23 de agosto (23/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino x Fluminense: como chegam os times O Fluminense vem embalado pelas vitórias de 2 a 1 sobre o Fortaleza, na rodada passada, e 2 a 0 sobre o América de Cali, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a mesma pontuação do Tricolor, o Massa Bruta não vence há nove jogos e vem de uma derrota de 1 a 0 para o Ceará. Brigando em três competições, o Fluminense tem nas Copas a grande chance de título. Mas o técnico Renato Gaúcho descarta deixar o Brasileiro de lado. "Não vamos priorizar as Copas. No momento o foco é este jogo contra o Bragantino. Se chegarmos às semifinais nas Copas, aí sim repensamos", disse ele.

Pelo lado do Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra fala em recuperar a identidade. "Temos que recuperar a nossa identidade, de um time muito concentrado e que consegue fazer os dois tempos em grande nível. Sei que o histórico de lesões compromete, mas estamos trabalhando pelos progressos", disse. (Com Gazeta Esportiva)


