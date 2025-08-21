Palmeiras x Universitario: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Palmeiras vai enfrentar o Universitario hoje, 20, pela Libertadores. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Universitario se enfrentam hoje, quinta-feira, 21 de agosto (21/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Universitario: como chegam os times A equipe de Abel Ferreira virou a página após a eliminação na Copa do Brasil e tem dado boa resposta à torcida, vindo de três vitórias consecutivas: uma pela Libertadores e outras duas pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, a equipe venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Nilton Santos. O técnico Abel Ferreira também ganhou boa notícia no último duelo, com o retorno do zagueiro Bruno Fuchs, que recuperou-se de um edema na coxa esquerda. Por outro lado, segue com as baixas dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) Paulinho (cirurgia na perna direita) e do meia Raphael Veiga (dores no púbis).

O Universitario, por sua vez, avançou às oitavas da Libertadores como segundo do Grupo B, com oito pontos, atrás do River Plate, com 12. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Até o jogo de ida do mata-mata, a equipe peruana ainda não havia perdido por mais de um gol de diferença. Até aquela derrota, o Universitario vinha de uma invencibilidade de 12 jogos incluindo o Campeonato Peruano e a Libertadores, com nove vitórias e três empates. No domingo, a equipe peruana empatou por 1 a 1 com o Sport Huancayo, pela Liga Peruana. O treinador Jorge Fossati não poderá contar com o zagueiro Riveros, que foi expulso no primeiro jogo e, portanto, cumprirá suspensão. (Com Gazeta Esportiva)

