LDU Quito x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre LDU Quito e Botafogo é nesta quinta-feira, 21, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
LDU Quito e Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira, 21 de agosto (21/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

LDU Quito x Botafogo: como chegam os times  

No duelo de ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu por 1 a 0 e, agora, tem a vantagem do empate para se classificar. Ganhando por um gol de diferença, a LDU forçará a disputa de pênaltis. Vencendo por dois ou mais gols de vantagem , o campeão em 2008 avança diretamente.

O técnico Davide Ancelotti só vai revelar a escalação minutos antes do confronto, mas tudo indica que o zagueiro David Ricardo e o atacante Arthur Cabral, recuperados de lesão, estarão em campo. Caso decida reforçar a marcação, o italiano pode promover a entrada de Newton, com Artur como opção no banco de reservas.

Velho conhecido do Botafogo, o técnico da LDU, Tiago Nunes, confia na virada e deve repetir a escalação do jogo de ida.

Quem avançar enfrenta nas quartas de final o São Paulo, que na noite de terça-feira eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis. (Com Gazeta Esportiva)

LDU Quito x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo LDU Quito x Botafogo

Quinta-feira, 21 de agosto (21/08), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será LDU Quito x Botafogo

Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador

