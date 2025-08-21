LDU Quito x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Botafogo enfrenta a LDU hoje, 21, pela Libertadores. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

LDU Quito e Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira, 21 de agosto (21/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

LDU Quito x Botafogo: como chegam os times No duelo de ida, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu por 1 a 0 e, agora, tem a vantagem do empate para se classificar. Ganhando por um gol de diferença, a LDU forçará a disputa de pênaltis. Vencendo por dois ou mais gols de vantagem , o campeão em 2008 avança diretamente. O técnico Davide Ancelotti só vai revelar a escalação minutos antes do confronto, mas tudo indica que o zagueiro David Ricardo e o atacante Arthur Cabral, recuperados de lesão, estarão em campo. Caso decida reforçar a marcação, o italiano pode promover a entrada de Newton, com Artur como opção no banco de reservas.