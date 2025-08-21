Godoy Cruz x Atético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Atlético-MG vai enfrentar o Godoy Cruz hoje, 21, pela Sul-Americana. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 21 de agosto (21/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina, às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Godoy Cruz x Atlético-MG: como chegam os times Na Argentina, o Galo joga por um empate para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana, já que o duelo de ida terminou com vitória atleticana por 2 a 1. O último confronto do Atlético-MG foi pelo Campeonato Brasileiro, a derrota para o Grêmio por 3 a 1, na Arena MRV.