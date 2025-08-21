Godoy Cruz x Atético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Godoy Cruz x Atético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-AmericanaJogo da Sul-Americana entre Godoy Cruz e Atlético-MG é nesta quinta-feira, 21, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 21 de agosto (21/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina, às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Godoy Cruz x Atlético-MG: como chegam os times
Na Argentina, o Galo joga por um empate para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana, já que o duelo de ida terminou com vitória atleticana por 2 a 1.
O último confronto do Atlético-MG foi pelo Campeonato Brasileiro, a derrota para o Grêmio por 3 a 1, na Arena MRV.
Além do revés no primeiro jogo das oitavas de final, o Godoy Cruz foi derrotado pelo River Plate por 4 a 2 no seu último duelo, pelo Campeonato Argentino.
Jogando em casa, os argentinos chegam pressionados para reverter a situação diante do Atlético-MG e garantir a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. (Com Gazeta Esportiva)
Sul-Americana: dia e horário do jogo Godoy Cruz x Atlético-MG
Quinta-feira, 21 de agosto (21/08), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Godoy Cruz x Atlético-MG
Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina
