Godoy Cruz x Atético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Jogo da Sul-Americana entre Godoy Cruz e Atlético-MG é nesta quinta-feira, 21, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Godoy Cruz e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 21 de agosto (21/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina, às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Godoy Cruz x Atlético-MG: como chegam os times  

Na Argentina, o Galo joga por um empate para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana, já que o duelo de ida terminou com vitória atleticana por 2 a 1.

O último confronto do Atlético-MG foi pelo Campeonato Brasileiro, a derrota para o Grêmio por 3 a 1, na Arena MRV.

Além do revés no primeiro jogo das oitavas de final, o Godoy Cruz foi derrotado pelo River Plate por 4 a 2 no seu último duelo, pelo Campeonato Argentino.

Jogando em casa, os argentinos chegam pressionados para reverter a situação diante do Atlético-MG e garantir a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. (Com Gazeta Esportiva)

Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Sul-Americana: dia e horário do jogo Godoy Cruz x Atlético-MG

Quinta-feira, 21 de agosto (21/08), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será Godoy Cruz x Atlético-MG

Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina

