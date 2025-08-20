Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre Internacional e Flamengo é nesta quarta-feira, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 20 de agosto (20/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Internacional x Flamengo: como chegam os times
O Internacional, aliás, busca reação após duas derrotas consecutivas para o rival: a primeira pela Libertadores e a última pelo Brasileirão. Como perdeu o primeiro jogo no Maracanã, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por apenas um, a classificação será definida nos pênaltis. Na fase de grupos, o time gaúcho terminou na liderança do Grupo F, também com 11 pontos. Em sete partidas, acumulou três vitórias, dois empates e duas derrotas.
Dentro de campo, o técnico Roger Machado deve repetir o time da partida de ida. No entanto, a única mudança cotada para acontecer é a entrada de Carbonero no lugar de Bruno Tabata. Além disso, existe a possibilidade de Mathias perder a posição para Borré, que já ajudou o Inter em outros momentos decisivos. Porém, a tendência é pela manutenção do jovem. Por fim, Aguirre volta para a lateral direita. O argentino foi o único titular no último compromisso pela Série A, e ainda atuou improvisado na esquerda.
Líder isolado do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro joga com a vantagem do empate para avançar às quartas de final. A equipe carioca terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação do líder LDU. Em sete jogos, soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota.
Para o jogo, a única dúvida é a presença de Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo de ida da Libertadores. Caso Royal não tenha condições, Varela, portanto, seguirá como titular. No entanto, o técnico Filipe Luís não contará com volante Erick Pulgar. Em recuperação de cirurgia no pé direito, o volante chileno, afinal, está realizando tratamento no Ninho do Urubu. (Com Jogada10)
Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Globo: canal de TV aberta
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Internacional x Flamengo
Quarta-feira, 20 de agosto (20/08), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Internacional x Flamengo
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
