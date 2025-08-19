São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre São Paulo e Atlético Nacional é nesta terça-feira, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de agosto (19/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
São Paulo x Atlético Nacional: como chegam os times
O São Paulo vem de um empate por 2 a 2 contra o Sport, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, após reverter desvantagem de dois gols com um time alternativo. O time comandado por Hernán Crespo perdeu apenas uma das últimas dez partidas, das quais venceu seis e empatou três.
Para o duelo, o técnico argentino não terá à disposição Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares), Wendell (contusão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).
O Atlético Nacional também perdeu apenas uma das últimas dez partidas, somando seis vitórias e três empates no período, e ocupa a terceira colocação do Campeonato Colombiano, com 12 pontos em sete jogos. A equipe empatou em 2 a 2 no último fim de semana, com o Fortaleza, pelo torneio nacional. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Paramount+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo São Paulo x Atlético Nacional
Terça-feira, 19 de agosto (19/08), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Atlético Nacional
Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)
