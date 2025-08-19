São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional hoje, 19, pela Libertadores. / Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de agosto (19/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

São Paulo x Atlético Nacional: como chegam os times O São Paulo vem de um empate por 2 a 2 contra o Sport, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, após reverter desvantagem de dois gols com um time alternativo. O time comandado por Hernán Crespo perdeu apenas uma das últimas dez partidas, das quais venceu seis e empatou três. Para o duelo, o técnico argentino não terá à disposição Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares), Wendell (contusão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).