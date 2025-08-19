Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Fluminense vai enfrentar o América de Cali hoje, 19, pela Sul-Americana. / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense e América de Cali se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de agosto (19/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), no SBT Sports (canal do Youtube) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fluminense x América de Cali: como chegam os times O Fluminense chega embalado para este jogo, pois venceu por 2 a 1 o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Renato Gaúcho entende que a classificação não está decidida e espera contar com o apoio dos torcedores. "Espero que entendam que conseguimos apenas uma vantagem mínima na Colômbia e que estamos mais desgastados que nosso rival, que usou todos os reservas no Campeonato Colombiano. Espero que a nossa torcida lote o estádio para nos apoiar", disse.