Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Jogo da Sul-Americana entre Fluminense e América de Cali é nesta terça-feira, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Fluminense e América de Cali se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de agosto (19/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), no SBT Sports (canal do Youtube) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x América de Cali: como chegam os times  

O Fluminense chega embalado para este jogo, pois venceu por 2 a 1 o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Renato Gaúcho entende que a classificação não está decidida e espera contar com o apoio dos torcedores.

"Espero que entendam que conseguimos apenas uma vantagem mínima na Colômbia e que estamos mais desgastados que nosso rival, que usou todos os reservas no Campeonato Colombiano. Espero que a nossa torcida lote o estádio para nos apoiar", disse.

O América de Cali, por sua vez, vem de derrota pelo Colombiano. A equipe foi superada por 2 a 1 pelo Deportivo Pereira na última quinta-feira e ocupa a 18ª posição no campeonato local, com quatro pontos.

"Nós temos jogadores experientes e com condições de ganhar lá", declarou o defensor Cristian Tovar. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x América de Cali: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

  • SBT: canal de TV aberta
  • SBT Sports: canal do Youtube
  • Paramount+: serviço de streaming

Sul-Americana: dia e horário do jogo Fluminense x América de Cali

Terça-feira, 19 de agosto (19/08), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Fluminense x América de Cali

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

