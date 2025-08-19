Esportes do POVO ao vivo: Tudo de Vélez x Fortaleza; Ceará embarca para Salvador

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 19, do programa Esportes do POVO trará todas as informações pré-jogo do duelo entre Vélez e Fortaleza pela Libertadores. O programa trará ainda as ifnormações do Ceará, que se viaja para enfrentar o Bahia pela Copa do Nordeste.

