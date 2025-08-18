FutCast ao vivo: Ceará vence e entra no G-10; Fortaleza na vice-lanterna; decisões na semana

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 18, Lucas Mota, Rangel Diniz e Thiago Minhoca debatem os principais lances das partidas do Ceará e do Fortaleza na 20ª rodada da Série A. O Alvinegro venceu o RB Bragantino em casa, enquanto Tricolor perdeu para o Fluminense no Maracanã. O trio comentará ainda os principais jogos desta semana.

