Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FutCast ao vivo: Ceará vence e entra no G-10; Fortaleza na vice-lanterna; decisões na semana

FutCast ao vivo: Ceará vence e entra no G-10; Fortaleza na vice-lanterna; decisões na semana

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No FutCast desta segunda-feira, 18, Lucas Mota, Rangel Diniz e Thiago Minhoca debatem os principais lances das partidas do Ceará e do Fortaleza na 20ª rodada da Série A. O Alvinegro venceu o RB Bragantino em casa, enquanto Tricolor perdeu para o Fluminense no Maracanã. O trio comentará ainda os principais jogos desta semana.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 18, a partir das 9h15min:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar