Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos e Vasco se enfrentam hoje, 17, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Santos x Vasco: como chegam os times O Santos detém, ao todo, uma sequência de três jogos de invencibilidade. Primeiro, empatou em 2 a 2 com o Sport, mesmo jogando com um a menos. Depois, venceu o Juventude por 3 a 1 no Morumbis. Por fim, na última rodada, ganhou moral com uma vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, em pleno Mineirão. O volante Willian Arão (edema na panturrilha direita) e o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) ainda são dúvidas para o duelo. Ambos estão evoluindo no processo de transição física, mas ainda devem ficar fora do compromisso deste domingo. Já Luan Peres, por outro lado, possui mais chances de retornar.