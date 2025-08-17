Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Santos e Vasco é neste domingo, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Santos e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Santos x Vasco: como chegam os times
O Santos detém, ao todo, uma sequência de três jogos de invencibilidade. Primeiro, empatou em 2 a 2 com o Sport, mesmo jogando com um a menos. Depois, venceu o Juventude por 3 a 1 no Morumbis. Por fim, na última rodada, ganhou moral com uma vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, em pleno Mineirão.
O volante Willian Arão (edema na panturrilha direita) e o zagueiro João Basso (lesão muscular na coxa esquerda) ainda são dúvidas para o duelo. Ambos estão evoluindo no processo de transição física, mas ainda devem ficar fora do compromisso deste domingo. Já Luan Peres, por outro lado, possui mais chances de retornar.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Ao contrário do Santos, o Vasco vive um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz abre a zona de rebaixamento e figura na 17ª posição, com 16 pontos. O time não vence há cinco rodadas no torneio nacional, com duas derrotas e três empates no recorte.
Fernando Diniz não terá à disposição o centroavante Vegetti, suspenso pelo terceiro amarelo, e o atacante Adson, que está no departamento médico. Gabriel é dúvida. Por outro lado, o Vasco contará com o retorno de Lucas Piton, que cumpriu suspensão na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)
Santos x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Vasco
Domingo, 17 de agosto (17/08), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Santos x Vasco
Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)
CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente