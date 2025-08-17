Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Flamengo é neste domingo, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Internacional e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.