Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Flamengo é neste domingo, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Internacional e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional x Flamengo: como chegam os times  

Na última quarta-feira, Flamengo e Internacional se enfrentaram, mas pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram três triunfos do Internacional, três do Flamengo e quatro empates. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Flamengo

Domingo, 17 de agosto (17/08), às 18h30min (horário de Brasília).

Onde será Internacional x Flamengo

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

