Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Flamengo é neste domingo, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Internacional x Flamengo: como chegam os times
Na última quarta-feira, Flamengo e Internacional se enfrentaram, mas pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.
Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram três triunfos do Internacional, três do Flamengo e quatro empates. (Com Gazeta Esportiva)
Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Flamengo
Domingo, 17 de agosto (17/08), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Internacional x Flamengo
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
