Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Grêmio é neste domingo, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Atlético-MG e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Grêmio: como chegam os times  

O Atlético-MG chega em bom momento. A equipe mineira não perde há cinco jogos, dos quais venceu três e empatou duas. No momento, o Galo ocupa a décima colocação da tabela, com 24 pontos em 17 partidas.

O Grêmio, por sua vez, triunfou em apenas uma das últimas oito partidas. No último domingo, os gaúchos foram superados por 1 a 0 pelo lanterna Sport, em plena Arena. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes permaneceu com 20 somados, na 15ª posição. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Grêmio

Domingo, 17 de agosto (17/08), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x Grêmio

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

