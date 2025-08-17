Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam hoje, 17, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Atlético-MG x Grêmio: como chegam os times O Atlético-MG chega em bom momento. A equipe mineira não perde há cinco jogos, dos quais venceu três e empatou duas. No momento, o Galo ocupa a décima colocação da tabela, com 24 pontos em 17 partidas.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Grêmio, por sua vez, triunfou em apenas uma das últimas oito partidas. No último domingo, os gaúchos foram superados por 1 a 0 pelo lanterna Sport, em plena Arena. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes permaneceu com 20 somados, na 15ª posição. (Com Gazeta Esportiva)

