Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Corinthians vai enfrentar o Bahia hoje, 16, pelo Brasileirão. / Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Corinthians e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Bahia: como chegam os times O Corinthians chega pressionado para o confronto. Apesar de eliminar o rival Palmeiras e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, a equipe do Parque São Jorge foi derrotada pelo Juventude na última segunda-feira, por 2 a 1, em Caxias do Sul. O resultado trouxe de volta à tona críticas sobre o trabalho de Dorival Júnior. O Timão, além disso, vive uma sequência péssima no Brasileirão. A equipe está há cinco jogos sem vencer no torneio e, nas últimas dez rodadas disputadas, ganhou somente uma vez. Com isso, o Corinthians caiu para o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

O Bahia, por sua vez, vive um cenário completamente distinto. O Tricolor de Aço acumula sete partidas sem perder na Série A, mas vem de dois empates consecutivos e busca reencontrar o caminho das vitórias. Na última rodada, a equipe ficou no 3 a 3 com o Fluminense, em Salvador. O time comandado por Rogério Ceni, no momento, ocupa a quarta posição da competição, com 30 pontos. A distância para o líder Flamengo é de dez pontos, mas o clube nordestino possui um jogo a menos em relação ao Rubro-Negro. (Com Gazeta Esportiva)


