Contra o Fortaleza, Fábio, do Fluminense, torna-se atleta com mais jogos na história

Ao todo, o brasileiro disputou 976 jogos pelo Cruzeiro, 234 pelo próprio Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante. Essa contagem é baseada em uma pesquisa confirmada pelo Tricolor Carioca.

Recorde mundial. Na partida entre Fluminense e Fortaleza, o goleiro Fábio se tornou o atleta com mais jogos disputados na história do futebol. No embate entre tricolores, o arqueiro das Laranjeiras igualou os 1.390 de Peter Shilton, ex-goleiro e lenda do futebol inglês.

Algumas outras contagens incluem 16 partidas de Fábio pelo Athletico-PR, porém, o Furacão informou que Fábio nunca atuou profissionalmente pelo clube, somente pela categoria de base.

Essa diferença entre rankings não se restringe ao arqueiro do Fluminense. Os 1.390 jogos de Peter Shilton se baseiam no Guinness World Records, que chegou a premiar o goleiro no seu site oficial, e no Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Entretanto, na Inglaterra alguns rankings incluem jogos amistosos nesta conta, o que aumentaria esses jogos.

Com isso, se entrar em campo na próxima terça-feira, 19, contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, Fábio chegará a 1.391 jogos na carreira e se tornará o recordista absoluto de partidas na história do futebol.

