Universitario x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Palmeiras vai enfrentar o Universitario hoje, 14, pela Libertadores. / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Universitario e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 14 de agosto (14/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Monumental, em Lima, no Peru, às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Universitario x Palmeiras: como chegam os times O Palmeiras chega ao confronto em meio a um momento não muito confortável. O Verdão foi eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo rival Corinthians, em casa, perdendo por 3 a 0 no placar agregado. Protestos de parte da torcida tomaram conta do Allianz Parque e da Academia de Futebol. O Verdão, porém, deu uma resposta à torcida no último fim de semana, quando mostrou poder de reação e virou sobre o Ceará no Allianz Parque. A equipe alviverde venceu por 2 a 1, com gols de Vitor Roque e Flaco Lopez, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, assim, quer se manter no caminho das vitórias. O técnico Abel Ferreira, contudo, seguirá tendo os desfalques já conhecidos do zagueiro Bruno Fuchs (transição física), do atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e do meia Raphael Veiga (dores no púbis). Por outro lado, Ramón Sosa e Khellven foram inscritos e ficam à disposição.

O Universitario, por sua vez, avançou às oitavas da Libertadores como segundo do Grupo B, com oito pontos - foram dois triunfos, dois empates e duas derrotas. A equipe vive grande fase no futebol peruano. O Universitario detém uma invencibilidade de 12 partidas entre todas as competições, com nove vitórias e três empates no recorte. O treinador Jorge Fossati não poderá contar com o atacante Diego Churín, que está entregue ao departamento médico. De resto, o técnico terá força máxima. (Com Gazeta Esportiva)