Jogador do The Strongest é atingido por rojão vindo da própria torcida

Situação ocorreu em partida do Campeonato Boliviano, diante do Blooming, em La Paz

O atacante Juan Godoy, do The Strongest, foi atingido por um rojão que veio da arquibancada do Estádio Hernando Siles. A saber, o fato ocorreu em partida entre o time de La Paz e o Blooming, na capital boliviana, pela 16ª rodada do Clausura local.

Quando o confronto já se encaminhava para seu final, aos 47 minutos do segundo tempo, com placar de 3 a 2 para os anfitriões, a torcida organizada stronguista UltraSur iniciou uma perigosa ação onde fogos de artifício foram atirados na direção do gramado. Assim, Godoy acabou atingido na região da perna e foi imediatamente ao solo, motivando o término imediato do jogo por parte do árbitro Bruno Vera.