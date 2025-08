Santos x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Juventude hoje, 4, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Santos e Juventude se enfrentam hoje, segunda-feira, 4 de agosto (4/08), em jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Santos x Juventude: como chegam os times A pressão é grande do lado do clube praiano. Com apenas quatro vitórias em 16 rodadas, a equipe de Cléber Xavier precisa dar uma resposta para a torcida, que promete encher as arquibancadas do Morumbis. Até o momento, mais de 30 mil ingressos foram comercializados. Para a partida, o comandante santista não terá à disposição o zagueiro João Basso (lesão na coxa esquerda) e o volante Tomás Rincón (suspenso). Já Guilherme (lesão no tornozelo direito) e o volante Willian Arão (edema na panturrilha direita) são dúvidas. Em contrapartida, o lateral direito Mayke deve estrear pelo Peixe. O ex-jogador do Palmeiras já teve sua situação regularizada no BID (Boletim Informativo Diario) e é opção para Xavier.

Do outro lado, o Juventude entra em campo pela primeira vez sem Cláudio Tencati, demitido na última terça-feira. O interino Gerson Ramos estará à frente da equipe enquanto o clube procura pelo novo treinador. O auxiliar não poderá contar com o volante Hudson, suspenso com três cartões amarelos. Já o zagueiro Marcos Paulo, o volante Caíque e o atacante Gilberto retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)