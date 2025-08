Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 3 de agosto (3/08), em jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19h30min. (horário de Brasília).

A tendência é que o técnico Abel Ferreira promova alterações na escalação para preservar o condicionamento físico da equipe antes do confronto decisivo contra o Corinthians, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Além deles, o zagueiro Bruno Fuchs, que pediu para ser substituído durante o segundo tempo do Derby, foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda. O jogador já começou um tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Do lado do Vitória, o técnico Fábio Carille não terá a presença de Matheuzinho. O meio-campista foi diagnosticado com fascite plantar e segue entregue ao departamento médico do clube.

Em contrapartida, o atacante Romarinho, ex-Corinthians, pode fazer sua estreia com a camisa do Vitória. O atleta treinou normalmente com o elenco durante a semana e a tendência é que esteja disponível para a partida. (Com Gazeta Esportiva)