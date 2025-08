Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 3 de agosto (3/08), em jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min. (horário de Brasília).

O São Paulo chega embalado para o confronto diante do Inter. O Tricolor paulista vem de quatro vitórias consecutivas entre todas as competições. Na última quinta-feira, ainda venceu o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, por 2 a 1, no Morumbis.

Os lesionados Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Ryan Francisco (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) também devem ser baixas.

Do outro lado, o Colorado também possui uma longa lista de desfalques. Romero, Ivan, Fernando, Bruno Gomes, Ricardo Mathias e Lucca Drummond seguem entregues ao departamento médico e devem ser ausências. Vitão, por sua vez, teve a pena mantida pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e não estará disponível. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Prime Video: serviço de streaming

Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x São Paulo

Domingo, 3 de agosto (3/08), às 20h30min (horário de Brasília).