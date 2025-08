Ceará x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sem ter suspensos ou lesionados no elenco, Léo Condé deve manter a base da equipe titular. O meia-atacante Vina, reforço anunciado essa semana e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar por não ter tido nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Vovô quer engatar o segundo triunfo consecutivo para se aproximar da zona de pré-Libertadores. Atualmente, o time é o nono colocado, com 21 pontos somados. Por isso, deve encarar o time carioca com força máxima em campo.

Do outro lado, o Flamengo vai com força (quase) máxima para o confronto. Filipe Luís contará com os retornos de Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, que foram poupados na derrota para o Atlético-MG pela Copa do Brasil. Samuel Lino, contratação mais cara da história do clube (cerca de R$ 160 milhões), pode começar jogando.

No entanto, o time terá as ausências de Pedro e Wallace Yan, que estão suspensos. Na lateral esquerda, Viña deve ser poupado por desgaste físico, e Ayrton Lucas deve ser titular. Alex Sandro, recuperado de lesão, também é opção. O atacante Luiz Araújo também deve ficar de fora para evitar lesão. (Com João Pedro Oliveira)



Ceará x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Record: canal de TV aberta

CazéTV: canal do Youtube

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Flamengo

Domingo, 3 de agosto (3/08), às 18h30min (horário de Brasília).