Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Cruzeiro é neste domingo, 3, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (cana de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam hoje, domingo, 3 de agosto (3/08), em jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília).

Botafogo x Cruzeiro: como chegam os times

Invicto no comando do Botafogo, Davide Ancelotti prefere manter os pés no chão e analisa o duelo contra o Cruzeiro como perigoso.

"Nós estamos com os pés no chão pois nossa caminhada ainda é muito longa e com uma rotina puxada. Domingo temos esse jogo contra um dos postulantes ao título, bem organizado e que vai nos dar muito trabalho," disse ele.

O treinador espera promover a entrada do volante Danilo, uma das principais contratações do clube nesta janela, para atuar ao lado de Marlon Freitas. Assim ele ocuparia a vaga de Newton. Vale lembrar que Allan, outra opção, cumpre suspensão.