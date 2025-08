Bahia promove ação de incentivo à adoção com animais em campo

Antes da partida contra o Retrô, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil, as tradicionais crianças deram lugar a cães, que estão disponíveis para adoção e usaram capas vermelhas em referência ao Krypto, mascote do Superman que inspirou a camisa do Esquadrão.