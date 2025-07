Presidente da CBF é alvo de operação da PF que investiga compra de votos em Roraima

A Operação Caixa Preta, como foi nomeada, tem por objetivo investigar suspeitas de crimes eleitorais praticados em Roraima. Segundo a matéria do G1, agentes da PF estiveram na sede da CBF e na casa de Xaud, no Rio de Janeiro. A Justiça também bloqueou R$ 10 milhões nas contas dos investigados.

Ainda conforme a matéria, as investigações se iniciaram após a prisão de Renildo, em setembro de 2024. Na ocasião, o empresário foi encontrado, próximo à data do 1º turno das eleições municipais daquele ano, com R$ 500 mil — sendo que parte do dinheiro foi encontrado em sua cueca.

Samir e Helena são do mesmo partido, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e do mesmo grupo político em Roraima. O atual presidente da CBF chegou a ser candidato a deputado federal pelo partido em 2018 e 2022, mas não foi eleito. Atualmente, Xaud é o primeiro suplente do partido à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

Encontro recente

Na última segunda-feira, 28, Samir Xaud, se encontrou com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em Brasília. Segundo o portal Metrópoles, na ocasião, ambos discutiram um acordo de cooperação entre a PF e a CBF sobre: Integridade do esporte; Combate à manipulação de resultados; Segurança do Mundial Feminino de 2027 no Brasil; e Segurança de grandes eventos em geral.

“Queremos fortalecer o combate à manipulação, com todos os órgãos que participam desse monitoramento. Queremos dar uma lisura a mais no futebol e acabar de vez com essa questão, que prejudica bastante o esporte no Brasil e no mundo. O que estiver ao nosso alcance, como instituição, vamos fazer para combater ainda mais rigorosamente a manipulação de resultados”, disse Xaud em entrevista ao Metrópoles.