Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O São Paulo vai enfrentar o Juventude hoje, 24, pelo Brasileirão. / Crédito: Paulo Pinto/São Paulo

Juventude e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 24 de julho (24/07), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Juventude x São Paulo: como chegam os times O treinador Hernán Crespo continua com os desfalques já conhecidos de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (fratura nos processos transversos de vértebras lombares). Lucas, em recuperação de estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito, e Lucca, com contusão no músculo adutor da coxa esquerda, também devem ficam fora do duelo em Caxias. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp