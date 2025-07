Grêmio x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Grêmio x Alianza Lima: como chegam os times

O Grêmio acumula rendimentos negativos e derrotas contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. No último compromisso, ainda empatou com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, com performance inferior, situação que retomou as críticas ao trabalho de Mano Menezes.

O treinador ainda conta com indefinições para duas vagas no meio de campo. Alex Santana e Villasanti disputam a função de segundo volante. Já Edenilson e Cristaldo concorrem pela posição com responsabilidade mais criativa no setor.

