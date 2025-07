Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e Cruzeiro é nesta quarta, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de julho (23/07), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h30min. (horário de Brasília).

Corinthians x Cruzeiro: como chegam os times

As duas equipes terão desfalques para a partida. O Corinthians não poderá contar com Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do camisa 14, também são baixas o atacante Yuri Alberto (transição física), o volante Maycon (lesão muscular na coxa direita) e o lateral Hugo (hérnia inguinal). Matheuzinho, por sua vez, volta de suspensão e fica à disposição.



Do lado cruzeirense, o técnico Leonardo Jardim não terá Matheus Henrique e Janderson, ambos lesionados, assim como o lateral Fagner, que está emprestado pelo Corinthians e não deve atuar por questões contratuais. Por outro lado, o goleiro Cássio, ídolo do Timão, volta de suspensão e estará disponível. (Com Gazeta Esportiva)