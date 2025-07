Copa América: de olho na semi, técnico da seleção feminina projeta duelo contra Paraguai

"Os jogos vão ficando cada vez mais difíceis, até pelo caráter emocional. O que muda é a motivação. Agora é a hora em que a gente briga pelo que veio fazer aqui. Primeiro a classificação, depois, obviamente, jogo a jogo para chegar no nosso objetivo final, que é vencer a competição", avaliou Arthur Elias, em entrevista ao site da CBF.

A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira, 22, às 21 horas (de Brasília), diante do Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América feminina, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito. O técnico Arthur Elias projetou o duelo e falou sobre a possibilidade de garantir vaga antecipada na semifinal.

"O futebol paraguaio é forte. Um jogo com linhas compactas, bastante agressivo na defesa, bastante eficiente, que sai muito forte em contra-ataques, com duelos e jogo de primeira e segunda bola", acrescentou o treinador.

Com duas vitórias em dois jogos, sobre Venezuela (2 a 0) e Bolívia (6 a 0), a seleção brasileira lidera o grupo B da Copa América feminina, com seis pontos. Em caso de vitória nesta terça, o Brasil garante vaga na semifinal da competição com uma rodada de antecedência.

Por outro lado, o Paraguai ocupa a 4ª posição, fora da zona de classificação, com três pontos somados. Depois de estrear com vitória sobre a Bolívia (4 a 0), as paraguaias foram goleadas pela Colômbia (4 a 1) na última rodada.

A seleção brasileira nunca ficou de fora das semifinais da Copa América feminina na história da competição e tem 100% de aproveitamento contra o Paraguai no torneio, com cinco vitórias em cinco jogos.