Jogador é atingido por linha de pipa durante Maranhão x Maracanã

O jogo da Série D entre Maranhão e Maracanã quase acaba em tragédia no estádio Castelão, em São Luís (MA) neste final de semana. Aos 47 minutos do segundo tempo, o lateral-direito Igor Nunes sofreu um corte após se enrolar em uma linha chilena de pipa que caiu no estádio.

No momento da ocorrência, a partida foi paralisada. O atleta chegou a sofrer um ferimento leve, mas continuou em campo até o final do embate, no qual o time maranhense venceu por 3 a 0. Na saída de campo, ele chegou a alertar sobre o perigo que correu por conta do artefato cortante.