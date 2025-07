Com destaques do Fluminense, Fifa divulga seleção do Mundial de Clubes

Arias e Thiago Silva foram escolhidos para fazer parte da seleção do Mundial de Clubes / Crédito: MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE F.C

A DAZN, detentora dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes da Fifa, divulgou, na manhã desta segunda-feira, 14, a seleção dos onze atletas que disputaram o torneio intercontinental. Encabeçada por sete atletas de Chelsea e PSG — finalistas da competição — a lista ainda contou com o goleiro destaque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, com o atacante, revelação do Real Madrid e destaques do Fluminense.