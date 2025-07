Técnico do Chelsea reclama de calendário, mas fica sem reação após resposta de jornalista

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, comentou sobre o duelo contra o Fluminense pela semifinal do Super Mundial de Clubes Fifa, na tarde desta terça-feira, 8. Quando questionado sobre a importância que os europeus dão a competição, o comandante dos Blues foi bastante enfático, mas nada assertivo.

“Para mim, pessoalmente, não é que não seja importante, é que chegamos a este torneio em duas situações diferentes. Quantas partidas os times brasileiros jogaram oficialmente nesta temporada? Nós jogamos 63 partidas. Então, os times europeus chegam a esta competição de maneira diferente dos times brasileiros, da América do Sul, por causa da quantidade de jogos que disputamos”, disse Maresca.

“Mas a vontade que temos de vencer é a mesma que vocês têm, o que acontece é que as condições são diferentes. Nós chegamos aqui depois de termos jogado 60 partidas e vocês chegam aqui depois de terem jogado…”, concluiu.

O questionamento do treinador, no entanto, gerou um momento bastante inusitado — para não dizer cômico. Um jornalista brasileiro presente na entrevista coletiva respondeu prontamente: “70”. Consequentemente, a resposta deixou o técnico do Chelsea sem reação por alguns instantes. O número real de jogos do Fluminense no período, aliás, é ainda maior: 75.

A confusão aconteceu devido à diferença nos inícios e términos de temporadas europeias e brasileira. Para os ingleses, a temporada se inicia em agosto de um determinado ano e se estende até meados de maio do ano seguinte. Já no Brasil, as temporadas iniciam e se encerram no mesmo ano.