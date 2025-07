"As Frias do Sérgio", da Rádio O POVO CBN, tem pausa durante cobertura do Mundial

O jornalista Sérgio Ponte é quem comanda o programa As Frias do Sérgio, que acontece aos sábados, a partir das 18 horas, na Rádio O POVO CBN / Crédito: Samuel Setubal

Nas últimas semanas, os ouvintes da Rádio O POVO CBN notaram a ausência do tradicional programa As Frias do Sérgio, comandado pelo jornalista Sérgio Ponte. A atração, que vai ao ar sempre aos sábados, a partir das 18 horas, teve sua exibição temporariamente suspensa por um motivo especial: as transmissões ao vivo dos jogos da Copa do Mundo de Clubes. Diante da relevância do torneio, que reúne equipes de diferentes partes do mundo — incluindo quatro clubes brasileiros, entre eles Fluminense e Palmeiras, já classificados às quartas de final —, a Rádio O POVO CBN tem priorizado a cobertura esportiva ao vivo durante a programação.