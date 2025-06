Brasil perde de virada para a França em último amistoso antes da Copa América Feminina

O Brasil perdeu de virada para a França em 3 a 2 em último amistoso antes da Copa América Feminina realizada nesta sexta-feira. 27, no estádio dos Alpes, em Grenoble, na França. O grupo verde e amarelo vencia por 2 a 0 desde os 11 minutos do primeiro tempo, com gols marcados por Luany e Kerolin, mas viu a equipe francesa alcançar o triunfo com tentos marcados por Geyoro (2x) e Katoto.

O embate foi marcado principalmente pelas oscilações da seleção brasileira em cada tempo. Nos primeiros minutos, o time conseguiu ser consistente e demonstrar superioridade com gols de Luany aos seis minutos após grande passe de Kerolin, que cinco minutos depois ampliou o placar depois de um belo domínio. Mas essa vantagem se mostrou passageira ainda no primeiro tempo.

Mesmo com a desvantagem, com a torcida sentindo o parcial revés, a França soube crescer no jogo — e o Brasil pouco conseguiu manter a ameaça adversária. Aos 44 minutos, Geyoro marcou seu primeiro gol após uma sobra de uma bola na trave resvalar em Lorena, indo para o intervalo com a esperança de uma virada que foi construída no segundo tempo, muito em função da passividade brasileira nos 45 minutos finais.

Aos 10 minutos da segunda etapa, a camisa 8 voltou a balançar as redes para o grupo francês. O Brasil não reencontrou o próprio caminho para a trave, de modo que a vitória do grupo tricolor foi confirmada aos 30 minutos, após um gol de cabeça de Katoto.

A equipe comandada por Arthur Elias agora parte para Granja Comary e só voltará a campo agora pela Copa América Feminina, onde irá estrear diante da Venezuela em partida datada para ocorrer no dia 13 de julho, domingo, às 21 horas. Para o torneio, há preocupação quanto ao estado de Gio Garbelini, já que a atleta foi substituída ainda no primeiro tempo por um desconforto no glúteo.