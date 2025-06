Esportes O POVO lança canal no YouTube para transmissões, programas e cortes

Canal contará com vídeos, cortes e transmissões ao vivo do programa Esportes do POVO, do podcast Futcast e vídeos rápidos, além das jornadas esportivas nos jogos de equipes cearenses

A nova plataforma contará com vídeos, cortes e transmissões ao vivo do programa Esportes do POVO , que vai ao ar de segunda a sexta, às 11 horas (de Brasília) na Rádio O POVO CBN e na TV O POVO (48.2); do podcast Futcast e vídeos rápidos, além das jornadas esportivas nos jogos de equipes cearenses.

A editoria de Esportes do O POVO tem um reforço na divulgação de informações, análises e transmissões. Trata-se do canal Esportes O POVO no YouTube. A criação foi idealizada em uma ação conjunta da Diretoria de Jornalismo e das editorias de Esportes e Audiovisual.

"A criação de um canal próprio no YouTube é um passo importante para o Esportes O POVO. A iniciativa fortalece a marca, amplia o engajamento com o público e aumenta a nossa relevância no ambiente digital. A partir de agora, o nosso seguidor terá um espaço exclusivo para acessar todos os conteúdos em vídeo da editoria. Além das transmissões dos programas, todos os cortes também estarão disponíveis no canal, o que facilita o acesso para quem acompanha o nosso trabalho de perto", afirmou Lucas Mota, editor-chefe de Esportes.

Agora, com canal próprio, a editoria de Esportes terá maior proximidade com seu público e conteúdos exclusivos. Italo Coriolano, editor do YouTube do O POVO, ressaltou a importância do fortalecimento da marca na plataforma.

"O lançamento do canal Esportes O POVO é mais um passo no fortalecimento dos conteúdos audiovisuais do Grupo O POVO, garantindo aos fãs de futebol e de outras modalidades um novo espaço para acompanhar nossas transmissões esportivas, programas, vídeos e cortes com os momentos mais curiosos e as análises mais instigantes feitas pelo nosso time de profissionais que conhece como poucos a realidade não só do futebol cearenses, mas também de competições nacionais e internacionais. Um canal próprio é também uma oportunidade de fortalecer a interação com a nossa audiência e aumentar o volume de produção para um público cada vez mais ávido por informações em primeira mão, bastidores e visões plurais que fogem do senso comum", disse o jornalista.