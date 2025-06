Esportes do POVO ao vivo: Palmeiras x Botafogo: tem favorito?; Novidades de Ceará e Fortaleza

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 24, do programa Esportes do POVO terá repercussões e análises sobre o confronto entre Palmeiras e Botafogo pelas oitavas de final do Super Mundial de Clubes.

O programa informará ainda sobre as últimas movimentações do Fortaleza no mercado da bola, assim como as atualizações sobre o Ceará.