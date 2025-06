Flamengo lidera grupo do Mundial de Clubes por ter menos cartões amarelos que o Chelsea

Luiz Araújo marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Flamengo na estreia do Mundial / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Chelsea-ING venceram por 2 a 0 em suas estreias no Super Mundial de Clubes da Fifa, nesta segunda-feira, 16. Com o placar, e outros seis critérios de desempates igualados, restou ao número de cartões decidir qual equipe terminaria a primeira rodada na liderança do Grupo D do torneio. Durante o confronto contra o Los Angeles FC, três comandados de Enzo Maresca foram amarelados durante o tempo regulamentar, sendo: o zagueiro Tosin Adarabioyo, amarelado aos 45 da primeira etapa; e os laterais Reece James, amarelado aos 36 minutos do primeiro tempo, e Marc Cucurella, amarelado aos 30 minutos da etapa final.