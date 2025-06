Durante o Mundial, Sofascore aposta em campanha para engajar torcedores no Brasil

Com quatro clubes brasileiros disputando o Mundial de Clubes, a plataforma de estatísticas esportivas Sofascore lançou uma campanha no país para fortalecer sua presença entre os torcedores. A ação acompanha a movimentação do campeonato e busca mostrar a participação dos dados na relação dos torcedores com o futebol.

A estratégia da campanha foi organizada em três fases principais: engajar, emocionar e converter. Na primeira etapa, no período pré-torneio, a empresa apostou em um vídeo manifesto de 60 segundos, com narração do podcaster Cantarelli e locações como Maracanã e Nilton Santos. O material relembra a trajetória dos quatro clubes brasileiros no torneio, sempre com apoio de dados exclusivos da plataforma. Também foram produzidos vídeos curtos específicos para cada equipe, combinando estatísticas com a identidade de suas torcidas. O conteúdo é veiculado em mídias digitais, painéis urbanos e canais de influenciadores.