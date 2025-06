Abel testa opções e deve mudar escalação o Palmeiras para encarar o Al Ahly

Após estrear no Super Mundial de Clubes, o Palmeiras segue preparação para os próximos compromissos pelo. Na manhã desta terça-feira, 17, o Alviverde concluiu uma sessão de treino aberto em Greensboro, nos Estados Unidos. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o elenco iniciou os ajustes finais para o confronto contra o Al Ahly-EGI, adversário da segunda rodada da fase de grupos.

Para o confronto contra os egípcios, Abel deverá promover mudanças na onzena inicial. Após se mostrar satisfeito com o desempenho do Palmeiras no segundo tempo do jogo de estreia, o treinador poderá ir a campo com novas peças. No duelo contra o Porto, as substituições trouxeram mais dinamicidade e organização ao Verdão. Paulinho, Veiga, Allan e Flaco López entraram bem no jogo, aumentando as chances de titularidade contra o Al Ahly.