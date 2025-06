Messi jogará o Mundial de Clubes? Veja provável escalação de Inter Miami e Al Ahly

O time de Messi ainda conta com outras estrelas, como o uruguaio Luis Suárez e o espanhol Busquets, todos ex-Barcelona

A noite deste sábado (14) vai entrar para história do futebol. Isso porque, Al Ahly e Inter Miami vão entrar em campo pelo duelo de estreia do Mundial de Clubes da Fifa. A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

Uma das grandes expectativas para o confronto é sobre a presença de Lionel Messi, principal jogador do Inter Miami. Abaixo, confira todos os detalhes e prováveis escalações para a partida.