Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza x Santos; Brasil na Copa; Ceará fatura no mercado

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quarta-feira, 11, do programa Esportes do POVO trará as repercussões e análises sobre a vitória da seleção brasileira sobre o Paraguai, que garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

A edição abordará ainda a preparação do Fortaleza para receber o Santos pela Série A; além dos lucro do Ceará no mercado de transferências.