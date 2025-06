Veja o que a seleção brasileira precisa para garantir vaga na Copa do Mundo nesta terça

Brasil mede forças com o Paraguai nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodadas das Eliminatórias

A seleção brasileira passa longe de convencer, mas está muito perto de garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026. A Canarinho, inclusive, pode carimbar a classificação para o Mundial já nesta terça, 10, no jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias, que marcará a estreia de Carlo Ancelotti em território nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o time tem que torcer por uma derrota da Venezuela para o Uruguai. Os venezuelanos, no momento, ocupam o sétimo lugar da tabela de classificação do torneio, com 18 pontos, o que lhes asseguraria ida à repescagem.

Desta forma, a seleção brasileira abriria sete pontos de vantagem da Venezuela restando apenas mais duas rodadas, ou seja, seis pontos em disputa. O Brasil, portanto, cairia no máximo para a sexta posição, que ainda oferece vaga direta à Copa.

Já em caso de um tropeço da Canarinho, um empate ou vitória da Venezuela, a classificação seria adiada para as últimas rodadas. A próxima data Fifa está marcada para setembro deste ano.