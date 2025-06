Mata-mata do Nordestão, mercado agitado e R$ 20 milhões em Valdés | FutCast

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 9, Lucas Mota e Rangel Diniz analisarão as movimenteações do Fortaleza na janela de transferências. A dupla comentará ainda os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste, além das principais notícias do mundo esportivo.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no YouTube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast. O programa de hoje, excepcionalmente, será transmitido às 13h, devido o sorteio da Libertadores.